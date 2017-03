Katy Perry s'érige en défenseure des droits homosexuels

AFP 20-03-2017 | 13h45

La superstar Katy Perry a exprimé son optimisme sur la capacité de la société américaine à devenir plus tolérante, prenant en exemple son parcours l'ayant vu évoluer de chrétienne conservatrice à défenseure des droits homosexuels.

«Je suis avec vous et je sais que nous sommes unis contre la discrimination, que ce soit dans la communauté LGBT, ou envers nos frères et soeurs hispaniques, ou les millions de musulmans dans ce pays», a déclaré Katy Perry samedi soir à Los Angeles lors du gala annuel de l'organisation Human Rights Campaign de défense des droits LGBT (Lesbiennnes, Gais, Bi et Trans).

La chanteuse a inscrit son appel à la tolérance dans le cadre d'une lutte plus large dans l'Amérique de Donald Trump. Le président s'était pourtant dit opposé à l'abrogation du mariage homosexuel, déclarant qu'il s'agissait «de la loi».

La chanteuse de 32 ans, personnalité la plus populaire sur Twitter avec plus de 96 millions d'abonnés, s'est confiée sur son enfance au sein d'une famille chrétienne conservatrice qui croyait en la conversion des homosexuels.

«Durant mon enfance, l'homosexualité était synonyme du mot abomination - et de l'Enfer», a confessé celle qui a débuté sa carrière en chantant du gospel.

Mais Katy Perry a déclaré qu'elle avait toujours su que la sexualité était plus nuancée. Elle a acclamé ses amis homosexuels, comme son manager, pour lui avoir ouvert l'esprit.

«J'espère être ici comme l'exemple que, peu importe d'où vous venez. Ce qui compte c'est là où vous allez, et un changement réel, une évolution et un changement de perception réels peuvent se produire si nous ouvrons nos esprits et adoucissons nos coeurs».

La chanteuse a vu sa carrière décoller en 2008 avec le succès « I Kissed a Girl» («J'ai embrassé une fille»). Lors de sa sortie, la chanson a rendu furieux les opposants aux droits des homosexuels, mais a également valu à Katy Perry des accusations de vouloir s'approprier la culture homosexuelle à des fins commerciales.

«J'ai fait plus que ça», a répondu samedi Katy Perry.

Également l'interprète des succès «Roar», «Firework» et «Teenage Dream», la chanteuse a fait partie des célébrités ayant soutenu la campagne présidentielle de la démocrate Hillary Clinton.