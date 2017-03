Céline Dion remet un journaliste à sa place avec classe

20-03-2017 | 12h54

Céline Dion est reconnue pour sa grande classe sur les tapis rouges et on sait maintenant que la diva québécoise sait user de diplomatie lorsqu'elle veut faire valoir son point de vue.

L'interprète de How Does A Moment Last Forever se trouvait à la première du film La Belle et la Bête le 2 mars dernier lorsqu'elle s'est fait aborder par un journaliste. Celui-ci lui a posé une question concernant la victoire d'Adele contre Beyoncé dans la catégorie du meilleur album de l'année aux Grammys en février dernier.

Celine Dion - Beauty and the Beast Red Carpet from EURweb on Vimeo.

La chanteuse a rapidement interrompu le journaliste de EURweb: «Je ne veux pas être grossière, mais je ne suis pas ici pour parler des Grammys, je suis ici pour parler de La Belle et la Bête et j'espère que vous savez où vous êtes ce soir. Je ne veux pas que vous manquiez un seul moment de La Belle et la Bête», a-t-elle dit avec beaucoup de gentillesse et de classe.

Après ce refus très poli de répondre, le journaliste a simplement ajouté «merci beaucoup» avant de laisser aller la diva.

La vidéo est devenue virale au cours des derniers jours sur le web, montrant encore une fois la grande classe de Céline Dion!