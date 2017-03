Amanda Seyfried et Thomas Sadoski se sont mariés en secret

20-03-2017 | 12h37

Invité dans le Late Late Show de James Corden jeudi dernier, Thomas Sadoski a livré une nouvelle fracassante. Lui et Amanda Seyfried, avec qui il attend un enfant, se sont mariés en secret.

«On s'est enfuis, a-t-il déclaré pendant l'émission en montrant son alliance. On est sortis du pays avec seulement un officiant, et on a fait notre truc. C'était une belle journée. C'était parfait.» Thomas Sadoski a ajouté qu'ils avaient écrit leurs propres vœux pour l'occasion.

Précédemment dans le Vogue australien, Amanda Seyfried avait évoqué son excitation à l'idée de se marier, et avait aussi précisé qu'elle voulait embrasser un style plus simple pour ce grand jour, à la différence des robes sophistiquées qu'elle porte sur les tapis rouges. «Je ne veux pas être le centre de l'attention, avait-elle déclaré. Je suis invitée aux premières et je dois m'habiller chic tout le temps... Je suis allé au Met Gala l'année dernière et j'ai dû porter une robe de mariage désignée par Riccardo Tisci. J'ai joué le rôle de la mariée des milliards de fois.»

Alors qu'ils se sont rencontrés en 2015 pendant la représentation de la pièce Off Broadway, The Way We Get By, la relation entre les deux amoureux a vraiment débuté après leur réunion dans le film The Last Word, tourné en 2016. L'actrice était avant en couple avec Dominic Cooper jusqu'en 2013, puis avec Justin Long jusqu'en 2015. Quant à Thomas Sadoski, il s'est séparé de sa femme Kimberly Hope en octobre 2015, après 8 années de vie commune.