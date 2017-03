Braquée à Paris, Kim Kardashian remercie la police française

La vedette de télé-réalité américaine Kim Kardashian, victime d'un braquage début octobre à Paris, a remercié dimanche sur Twitter la police française pour son «difficile et incroyable travail».

«À la police française, merci pour votre difficile et incroyable travail», a tweeté l'épouse du rappeur, producteur et créateur américain Kanye West.

To the French police, thank you for your incredible hard work.