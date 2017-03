Rob Kardashian a fêté ses 30 ans avec Blac Chyna et sa famille

19-03-2017 | 13h22

Rob Kardashian a soufflé sa trentième bougie ce vendredi au Cinepolis à Westlake, en Californie. Sa mère, Kris Jenner, était également présente, et tous les invités étaient vêtus de vert à l'occasion de la Saint Patrick.

Khloé et Kourtney Kardashian ont dévoilé des photos de la soirée sur leur compte Snapchat. Le fils de l'aînée du clan Kardashian, Mason, était lui aussi de la partie, et a pris quelques photos avec sa tante Khloé. Même le gâteau de Rob Kardashian, inspiré d'une photo de lui enfant habillé en Peter Pan, était aux couleurs de la fête irlandaise.

Malgré leur rupture en décembre et la mise en pause de leur série sur E! qui leur était dédiée, Rob Kardashian et Blac Chyna étaient ensemble à la soirée, avec leur bébé Dream. «Elle a amené des ballons noirs et dorés comme cadeau, a confié une source au média. L'ambiance était cordiale, malgré tout le foin autour de la garde de leur fille.»

Rob Kardashian se battrait en effet pour obtenir la garde partagée de leur fille, Dream. «Rob avait l'air heureux, a poursuivi la source. Il a passé plus de temps avec sa fille avant (la soirée), ils ont tous regardé un film.»

Ils ont en effet assisté à une projection privée de La Belle et la Bête. Rob Kardashian a posté deux photos de la soirée, donc une de sa petite Dream, habillée de leggings à trèfles à quatre feuilles et d'un serre-tête vert, dans le pur esprit de la Saint Patrick. «Le meilleur des cadeaux», a-t-il commenté en légende.