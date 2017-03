Victoria et David Beckham fiers de leurs enfants

18-03-2017 | 13h28

David et Victoria Beckham s'occupent au quotidien de leurs quatre enfants: Brooklyn, 18 ans, Romeo, 14 ans, Cruz, 12 ans, ainsi que la petite Harper, cinq ans. Victoria reconnaît qu'ils sont plutôt du genre strict, car ils tiennent à ce que leurs enfants soient bien élevés.

«Je ne me laisse clairement pas marcher sur les pieds, et David non plus, a-t-elle confié dans l'émission Today. Nous sommes stricts avec les enfants, ils sont heureux, mais ce sont des enfants très, très polis.»

Victoria et David Beckham veillent également à leur éducation, et exigent qu'ils leur ramènent des bonnes notes.

«Ils travaillent dur à l'école, ils savent qu'ils doivent bien travailler, qu'ils doivent faire leurs devoirs à temps. On surveille tout le temps leurs notes à l'école. Nous allons aux réunions des parents, et la question qui nous intéresse le plus, c'est: "Est-ce qu'ils sont sages, et est-ce qu'ils se comportent bien?". Ce n'est pas une question d'être scolaire.»

Victoria Beckham explique que même si elle est une maman stricte, elle veille à ce que tout le monde s'éclate à la maison, dès qu'ils ont du temps libre. «Nous avons un foyer très joyeux, a-t-elle ajouté en souriant. Il y a toujours de la musique, on chante et on danse tout le temps.»

Cet équilibre, la styliste le doit notamment à son mari, David. «C'est mon âme sœur. On se complète vraiment, a-t-elle déclaré. C'est le plus incroyable des maris, un père fantastique. Il m'inspire tous les jours, pas seulement de le voir avec les enfants et comment il s'occupe de moi... Ca roule, c'est tout. On a de la chance de s'avoir.»

Le couple fêtera ses 18 ans de mariage cet été.