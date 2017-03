Brad Pitt et Angelina Jolie gardent le château de Miraval

18-03-2017 | 13h22

Brad Pitt et Angelina Jolie, ensemble de 2005 à l'an dernier, sont en procédure de divorce, deux ans après s'être dit oui pour la vie.

Soucieux de préserver de l'équilibre familial, ils souhaiteraient toutefois poursuivre la production de vin et d'huile d'olive issus du château de Miraval, une propriété qu'ils ont achetée en 2008, après avoir fait équipe avec la famille Perrin en 2013.

Ils ont ainsi récemment dévoilé Miraval Provence, une huile d'olive vierge extra gourmet, en vente dans les deux petites boutiques qu'ils possèdent en France. Selon People, quelques 10 000 bouteilles seront disponibles à la vente en ligne d'ici quelques semaines.

Le vigneron Charles Perrin explique que cette huile de haute qualité, pressée à froid, contient pas moins de sept variétés d'olives biologiques différentes, résultant en une «huile veloutée aux notes d'amande et de noisette, forte et épicée, avec un arôme d'herbe fraîchement coupée.»

Pour Charles Perrin, cette nouvelle addition à la gamme de l'ancien couple Jolie-Pitt prouve qu'ils ne souhaitent pas se débarrasser du château. «Miraval est un investissement pour leur famille et leurs enfants, a-t-il confié à l'AFP. Nous avons des projets à long terme, et nous venons de sortir un rosé vintage à nos noms, "mis en bouteille par Pitt, Jolie et Perrin".»

Le couple Jolie-Pitt a plus d'une raison de conserver le château de Miraval. Les 6.000 bouteilles de leur premier vin, Château Miraval Rosé 2012, se sont vendues en cinq heures lors de leur sortie en 2013, et il a été nommé parmi les 84 vins de l'année par les experts du magazine Wine Spectator, qui l'a qualifié de «meilleur rosé du monde».