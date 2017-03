Pier-Luc Funk: «Je n'ai jamais eu de plan B»

Marjolaine Simard 18-03-2017 | 10h00

MONTRÉAL - À 22 ans, Pier-Luc Funk a déjà 10 belles années de carrière derrière lui. À seulement 12 ans, il décrochait le premier rôle dans le film «Un été sans point ni coup sûr». Depuis, il a charmé toute une génération d'adolescents et, depuis quelques années, il fait frissonner les téléspectateurs dans le rôle d'un psychopathe, dans «Mémoires vives».

Pier-Luc, vous êtes un jeune acteur très en vue. Jérémie, que vous incarnez dans «Mémoires vives», ne cesse de faire couler beaucoup d'encre, mais nous en savons peu sur vous. Votre passé doit être un peu moins trouble que celui de votre personnage...

En effet! (rires) Je suis un petit gars de Laval, né à l'ombre de l'immense cinéma Colossus. Je suis l'enfant du milieu d'une famille de trois. J'ai une soeur plus jeune, qui est beaucoup plus timide que moi, et une plus vieille, qui travaille en CPE. Je suis le petit mouton noir de la famille. J'étais un enfant tranquille, qui n'avait aucun talent dans les sports. Mon père m'a inscrit au hockey juste pour voir, mais ça ne collait pas du tout. Je m'intéressais beaucoup au théâtre. Vers huit ans, j'ai commencé à fréquenter une école de théâtre du Vieux-Saint-Eustache et j'ai continué à l'École secondaire Georges-Vanier en participant à des comédies musicales. Je chantais et je dansais. J'ai même joué de la batterie pendant un an. Je me suis impliqué dans la ligue d'improvisation...

Vous avez donc su assez tôt que vous aviez envie de devenir comédien.

J'étais un vrai admirateur de l'émission «Dans une galaxie près de chez vous». Je capotais sur Claude Legault, qui est toujours pour moi une véritable inspiration!

J'ai dit à ma mère que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Elle est infirmière, mais elle a déjà fait du théâtre. C'était son rêve de devenir comédienne, alors sans hésiter, elle a pris sa plume et elle a écrit à Claude Legault pour qu'il me donne une chance. C'était un peu ambitieux, mais disons que ma mère était très enthousiaste. Même si Claude n'a pas répondu, on a trouvé un agent, et c'était parti.

Vous avez d'ailleurs décroché un rôle prestigieux assez rapidement. Parlez-nous-en.

Oui, dans le film «Un été sans point ni coup sûr». Ils ont rencontré des centaines d'enfants. Je n'auditionnais pas pour Martin, le rôle principal, mais finalement c'est celui-là que j'ai décroché. J'étais fou de joie! C'était le début d'une grande aventure.

Une aventure où mon seul but était de devenir comédien.

Votre carrière s'est poursuivie avec «Tactik». Comment envisagiez-vous la suite?

Mes parents m'ont toujours encouragé, mais ils m'ont bien averti que ça ne serait pas facile! Pendant six ans, ils ont été derrière moi, alors que je tournais comme un fou. Plusieurs personnes me disaient que, le jour où «Tactik» quitterait les ondes, je verrais combien ce métier était ingrat. Je trouvais ça très dur qu'on prenne mon choix de carrière à la légère. C'était mon plan A, je n'avais pas de plan B!

N'avez-vous jamais eu peur de manquer de travail?

C'est un peu dans cette optique que j'ai continué mes études, mais je tournais tellement que je ratais mes cours et je manquais d'énergie pour mes tournages. Des journées de 12 heures, je n'en voulais plus. Je l'ai fait longtemps, mais ce n'était plus possible. Pas question de faire un burn-out. Vers 19 ans, j'ai arrêté le cégep pour me consacrer à ma passion et je ne l'ai jamais regretté.

Aujourd'hui, est-ce que vous avez la vie que vous souhaitiez?

Exactement! Je vis ma passion. J'habite maintenant à Montréal et j'ai plein de projets!

Et quels sont ces projets?

Outre «Mémoires vives» avec le fameux Jérémie - dont on n'a pas fini d'entendre parler! -, il y a aussi «MED» et «Le chalet» qui se poursuivent. J'ai aussi de beaux projets plus personnels. Le comédien Jean-Carl Boucher, qui a connu un grand succès dans les films «1981» et «1987» de Ricardo Trogi, est devenu mon meilleur ami à 12 ans, car il était de la distribution d'«Un été sans point ni coup sûr». Depuis, nous sommes inséparables et nous avons un projet de série télé. On a commencé à rencontrer des diffuseurs. C'est très bien parti!

Vous avez été porte-parole de la dernière édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Y a-t-il un moment où le cinéma québécois a commencé à vous toucher davantage?

À l'âge de 12 ans, quand j'ai joué dans le film de Francis Leclerc, mon intérêt pour le cinéma de chez nous s'est véritablement manifesté. Nous étions une belle gang de jeunes comédiens à être propulsés dans le milieu, et je pense que chacun d'entre nous a voulu en savoir plus sur notre cinéma. Surtout après notre expérience avec un réalisateur doué comme Francis!

Suivez Pier-Luc dans «Mémoires vives», le mardi à 21 h, à Radio-Canada, ainsi que dans «Le chalet», le mardi à 17 h 30, et «MED», le lundi à 18 h, à Vrak.