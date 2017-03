Gwyneth Paltrow compte épouser Brad Falchuk

Avec Splash News 17-03-2017 | 13h22

Gwyneth Paltrow aurait l'intention d'épouser son petit ami Brad Falchuk, a rapporté US Weekly.

La créatrice du site Goop parlerait toute le temps de mariage avec le scénariste et producteur de la série Glee, selon une source du magazine. L'homme de 46 ans pourrait même faire très bientôt la grande demande.

Il semblerait que l'actrice de 44 ans aurait déjà l'accord de ses enfants, Apple et Moses, ainsi que de son ex-mari, le chanteur de Coldplay Chris Martin, pour convoler en justes noces avec son amoureux. «Chris approuve totalement le choix de Brad. Il croit qu'il est quelqu'un de bien», a indiqué la source à US Weekly.

D'ailleurs, Gwyneth Paltrow et Chris Martin entretiennent une très bonne relation malgré leur séparation qui remonte à un peu plus de trois ans. Elle a par exemple tenu à souligner le 40e anniversaire de son ex il y a deux semaines sur Instagram, indiquant qu'il était le «meilleur papa au monde».

Elle n'a toutefois pas oublié l'anniversaire de son amoureux, en publiant une des rares photos de couple avec lui sur Instagram.

L'actrice et Brad Falchuk se sont rencontrés en 2010 sur le plateau de la série Glee alors que Gwyneth Paltrow y interprétait le personnage de Holly Holliday, une enseignante suppléante qui a fait quelques apparitions au cours des saisons. Les tourtereaux seraient ensemble depuis août 2014.