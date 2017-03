Marion Cotillard a donné naissance à une fille!

17-03-2017 | 11h00

Marion Cotillard et Guillaume Canet sont à nouveau parents. Les deux stars ont donné une petite sœur à leur fils Marcel, 5 ans, a rapporté le magazine Voici.

L'actrice aurait accouché vendredi dernier, le 10 mars, entourée et soutenue par son compagnon, d'une fille prénommée Louise. Tout ce petit monde, qui s'est retrouvé à la clinique des Martinets de Rueil-Malmaison, se porterait très bien et aurait déjà regagné le domicile conjugal.

Pour l'instant, si un représentant a confirmé l'accouchement, ni Marion Cotillard ni Guillaume Canet n'ont évoqué le prénom de leur bébé.

La grossesse de l'actrice a été marquée par ses nombreuses opérations promotionnelles pour ses divers films mais aussi par un scandale. En septembre dernier, alors que des rumeurs de tabloïds la disaient à l'origine du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie après le tournage d'Alliés, Marion Cotillard a fait une mise au point. «Pour commencer, j'ai rencontré il y a quelques années l'homme de ma vie, le père de notre fils et du bébé que nous attendons aujourd'hui. Il est mon amour, mon meilleur ami et le seul homme dont j'ai besoin», avait-t-elle précisé face au «tas d'absurdités», et en souhaitant bonne chance à Angelina Jolie et Brad Pitt.