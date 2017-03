Matthew Perry avoue avoir battu Justin Trudeau

TVA Nouvelles 16-03-2017 | 17h24

L'acteur canado-américain Matthew Perry, connu principalement pour son rôle de Chandler Bing dans la série «Friends», a avoué avoir battu l'actuel premier ministre du Canada Justin Trudeau lorsqu'il était jeune.

De passage sur le plateau du talk-show américain «Jimmy Kimmel Live», mercredi soir, Matthew Perry a raconté qu'il fréquentait la même école que le fils du premier ministre de l'époque, Pierre Elliot Trudeau.

«J'ai une histoire à raconter à propos de lui et dont je ne suis pas fier, a-t-il dit. On m'a rappelé ça. Avec mon ami Chris Murray, qui était lui aussi en cinquième année du primaire, on a battu Justin Trudeau. Nous l'avons tous les deux battu.»

Le comédien dit avoir agi par «pure jalousie»: «Je pense qu'il excellait à un sport».

«Son père était premier ministre, a-t-il enchaîné devant une foule hilare. Je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle nous l'avons battu. Je pense que c'était le seul enfant à l'école qu'on pouvait battre. Je ne m'en vante pas. C'est terrible. J'étais un enfant stupide. Je ne voulais pas le battre.»

À la blague, l'acteur a mentionné que Justin Trudeau avait peut-être déjà en tête, à l'époque, le projet de diriger le pays comme son père.

«Je pense que c'était déjà en lui, de monter si haut et de devenir le premier ministre, a-t-il plaisanté. Je pense même qu'il a dit : "Je vais me relever de tout ceci et je vais devenir premier ministre!"»