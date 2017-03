The Voice : Céline Dion partage les conseils de René Angélil

16-03-2017 | 11h48

Céline Dion a perdu son mari et manager René Angélil en janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge. Même s'il n'est plus à ses côtés, la chanteuse continue de suivre ses conseils et a décidé de transmettre son savoir aux chanteurs de The Voice.

Dans un extrait diffusé mercredi soir du prochain épisode de l'émission américaine, Céline Dion - qui est mentor pour l'équipe de Gwen Stefani - apparaît en train d'expliquer aux candidats: «Mon mari est toujours à mes côtés. Il disait: "On ne peut pas être bon tout le temps. Il faut être bon le moment venu"».

Face à Céline Dion, John Legend, Luke Bryan et DJ Khaled feront également partie des autres mentors. Mais quand les journalistes lui demandent pourquoi elle a choisi ce rôle, la chanteuse répond qu'elle a toujours été bouleversée par le niveau des talents de l'émission. «Ce que j'aime avec The Voice, c'est que je suis épatée par les incroyables talents, a-t-elle expliqué. C'est la nouvelle génération.»

L'expérience était également unique pour Gwen Stefani dont l'équipe a beaucoup appris grâce à Céline Dion. La chanteuse a reconnu qu'elle considérait aussi Céline Dion comme son idole. «Elle est tellement unique... Chaque chanson qu'elle sort est une chanson universelle, elle parle au monde entier et c'est un tout autre niveau que: "Oh je l'ai réussi à devenir une pop star aux États-Unis"», a récemment confié Gwen Stefani, lors d'une interview sur le show Late Night With Seth Meyers. Elle avait notamment ajouté: «Elle est impressionnante depuis qu'elle a 13 ans, alors l'avoir dans l'émission est quelque chose d'incroyable».