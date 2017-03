Tempête: une vidéo «baveuse» de Rachid Badouri

15-03-2017 | 12h37

Rachid Badouri a partagé mercredi une vidéo comique, mais un brin baveuse, pour rire un peu des Québécois pris avec une intense tempête hivernale depuis mardi.

Dans la capsule, publiée sur sa page Facebook, on y voit tout d'abord l'humoriste en gros plan vêtu d'un habit de neige. Il semble lui aussi pris dans le tourbillon de la tempête de neige.

«30 centimètres se sont abattus sur nous. 30 centimètres de neige et c'est grave. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans, on est ensemble là-dedans. On prend notre courage à deux mains et on va pelleter!», dit l'humoriste, très motivé.

Puis, ce qui semble être un élan de solidarité se transforme finalement en blague: «J'suis avec vous Montréal, let's go (...) J'suis avec vous, mais je suis avec vous en pensées, parce qu'ici à Paris il fait 18!», poursuit Rachid Badouri, cette fois en t-shirt et en gambadant sous le chaud soleil parisien.

Des centaines d'internautes ont commenté la vidéo, la majorité ayant trouvé la petite capsule assez comique, mais baveuse. «Hahaha très drôle Rachid, tu t'en es sauvé cette fois-ci mais attend les prochaines hiver, tu ne seras pas toujours à Paris», a écrit une fan. «Juste un ti peu baveux, attend quand tu vas revenir à Montréal, je t'aime quand même», en a écrit une autre.