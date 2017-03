Les fans de Beyoncé spéculent sur le sexe de ses jumeaux

15-03-2017 | 11h44

Voilà maintenant un mois que l'on a appris la grossesse de Beyoncé. Si la chanteuse et son mari Jay Z ont annoncé attendre des jumeaux, on ne connaît pas encore leur sexe. «Queen B» reste d'ailleurs assez avare en commentaires sur cet heureux évènement, laissant les photos et ses apparitions parler pour elle.

Dans une photo récente qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux, on peut toutefois la voir porter une robe en velours noir à l'occasion de l'anniversaire de son beau-père. Mais c'est un accessoire qui a mis le feu aux poudres, à savoir une paire de boucles d'oreilles qui avait déjà été portée dans son clip de la chanson If I Were a Boy en 2008.

Il n'a pas fallu longtemps aux fans pour spéculer sur un possible indice quant au sexe des jumeaux. Plusieurs croient que la chanteuse aura des garçons. Sur Twitter, @yawnceya indiqué: «Beyoncé, c'est le genre de personne qui vous révèle de façon subtile le genre de ses bébés avec des boucles d'oreilles. Pour quelle autre raison porterait-elle le même accessoire que dans son clip If I Were a Boy?» Un autre renchérit: Triste mais vrai, elle est spécialiste en messages codés». Pour un autre fan encore, la pièce des bijoux donne un autre indice: «Elle porte aussi de l'émeraude, qui est la pierre de naissance pour le mois de mai! C'est sans doute la date de l'accouchement!»

Il n'est pas impossible que la photo soit effectivement un indice sur le sexe des enfants. Elle avait révélé dans une interview le 25 février qu'elle devait attendre encore deux semaines pour enfin connaître le sexe de ses bébés. Et la publication de la photo, publiée le 11 mars, correspond au délai qu'elle avait donné.