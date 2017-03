Ben Affleck annonce avoir suivi une cure de désintoxication

15-03-2017 | 11h05

Ben Affleck a traité son alcoolisme en secret. Le comédien a dévoilé mardi sur Facebook qu'il venait de sortir d'une cure de désintoxication.

À 44 ans, il vit aujourd'hui éloigné de sa femme, Jennifer Garner, dont il s'est séparé en 2015 après 10 ans de mariage, et visiblement, cet événement l'a poussé à agir, comme il l'avait déjà fait au début des années 2000. «Je veux vivre à fond et être le meilleur papa possible, a-t-il partagé avec ses fans. Je veux que mes enfants aient conscience qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, et je veux que ça puisse donner de la force à certaines personnes qui n'oseraient pas faire le premier pas. J'ai la chance de pouvoir bénéficier du soutien de ma famille et de mes amis, et notamment la mère de mes enfants, Jen, qui m'a soutenu et s'est occupée de nos enfants le temps que je m'occupe de mes problèmes. Il s'agissait de la première étape d'une longue série qui devrait me mener à bon port.»

La semaine dernière, une rumeur avançait que Ben Affleck et Jennifer Garner avaient mis leur différends de côté et d'après People, ils auraient décidé de se donner «une seconde chance». «Ils pourraient se retrouver, a ajouté un témoin à Us Weekly. Il y a encore beaucoup d'amour dans leur histoire, ils se soutiennent, et ils ont tout fait pour que leur famille survive à la séparation.» Mais aucun des deux comédiens n'a confirmé l'information. Ils n'ont toutefois que de bonnes choses à dire l'un à propos de l'autre, comme ils l'ont récemment prouvé. En effet, Ben Affleck confiait à Extra TV en octobre dernier que Jennifer Garner était une «super maman». De son côté, la comédienne affirmait qu'ils sont encore «très bons amis» et qu'ils «s'entendent très bien».

Ce n'est pas la première fois que le comédien suit une cure puisqu'en 2001, il avait déjà été traité pour son alcoolisme. «Ben est un homme intelligent, qui sait ce qui est bon pour lui, et il a considéré qu'il vivrait mieux sans alcool. Il a fait appel à des professionnels pour l'aider à s'en sortir, avec le soutien de sa famille, ses amis et ses fans», avait alors déclaré le publiciste de Ben Affleck.