Carambolage à Magog: une animatrice raconte ce qu'elle a vécu

15-03-2017 | 09h56

L'animatrice Sabrina Cournoyer a vécu durement la tempête de neige de mardi. La chroniqueuse culturelle de l'émission Salut Bonjour Weekend est restée coincée dans un carambolage dans le secteur de Magog en après-midi.

L'animatrice a raconté qu'elle se rendait à Owl's Head avec une amie. «On savait que les conditions allaient empirer au fur et à mesure que la journée avançait, donc on voulait vraiment partir avant le gros de la tempête», a-t-elle raconté à Salut Bonjour mercredi matin.

Sabrina Cournoyer a expliqué qu'en partant vers 13 h 30 de Lac-Mégantic, les routes étaient «très praticables». Toutefois, sur l'autoroute 10, les conditions se sont détériorées tout d'un coup.

«Nous, on était dans la voie de droite qui était praticable, mais un peu glacée. Mais il y a des gens qui se risquaient à dépasser par la voie de gauche qui était complètement enneigée et probablement glacée.»

L'animatrice a vu son amie, qui se trouvait dans un véhicule en avant d'elle, freiner soudainement. D'autres voitures se sont aussi arrêtées brusquement.

«C'est d'un coup qu'on a vu le mur de voitures se dresser devant nous.» L'animatrice a donc dû réagir rapidement et a réussi à s'immobiliser à «deux pouces» de la voiture en avant d'elle. «Mon amie me criait de vite sortir et de me réfugier dans le fossé pour éviter les autres voitures qui s'en venaient derrière nous.»

L'animatrice a indiqué qu'elle entendait les voitures «se rentrer dedans» autour d'elle. «C'était de la carrosserie par dessus carrosserie.»

Puis, les remorqueuses ont bloqué l'accès à la route et elle a pu aller dans sa voiture chercher son téléphone portable pour appeler sa famille et indiquer qu'elle était en sécurité.

L'animatrice avoue avoir été secouée par l'événement. «Sérieusement, voir ça après coup, ça aurait tellement pu être pire et on a tellement été chanceux.»

Le carambolage a impliqué une quarantaine de voitures, forçant la fermeture de l'autoroute 10 durant l'intervention des services d'urgence. Une vidéo partagée sur YouTube par un témoin de la scène montre à quel point l'accident était important. Heureusement, personne n'a été blessé gravement, mais quelques-unes ont dû être transportées à l'hôpital.