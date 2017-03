Braquage: Kim Kardashian livre de nouveaux détails

14-03-2017 | 15h30

Kim Kardashian et toute sa famille avaient rendez-vous dimanche avec leurs fans pour le premier épisode de la nouvelle saison de L'Incroyable famille Kardashian.

C'est toutefois dans celui qui sera diffusé dimanche prochain que l'on pourra en apprendre plus sur ce qui s'est passé pendant l'agression de Kim Kardashian à Paris pendant la Fashion Week. La chaîne a diffusé une bande-annonce où la star discute du sujet avec ses sœurs Kourtney et Khloé.

Alors qu'elle dormait dans sa chambre d'hôtel, l'épouse de Kanye West a été braquée. Ligotée et bâillonnée, elle a été dépouillée de bijoux valant plusieurs millions de dollars. «Ils ont demandé de l'argent. J'ai dit "Je n'ai pas d'argent", raconte Kim Kardashian dans cet aperçu. Ils m'ont tirée dans l'entrée, en haut des escaliers. C'est là que j'ai très bien vu le pistolet. Je regardais le pistolet, je regardais les escaliers... J'ai eu une demi-seconde pour prendre une décision. Est-ce que je m'enfuis par les escaliers... Mais ils risquent de me tirer dans le dos, ou si j'y arrive sans qu'ils le fassent et que l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, ou que les escaliers sont bloqués, je suis foutue, il n'y a pas d'issue.»

Dans une autre bande-annonce, Kim Kardashian a du mal à contenir ses émotions alors qu'elle raconte qu'elle a parlé aux cambrioleurs de ses enfants, North et Saint, afin de les convaincre de l'épargner. «Ils avaient le flingue pointé sur moi, et je savais qu'ils allaient me tirer dans la tête. C'est après qu'il m'a mis du scotch sur la bouche. J'ai dit "S'il vous plait, j'ai une famille, laissez-moi vivre"», détaille Kim Kardashian.

La star a rencontré des avocats et un juge français à New York au début de l'année après l'arrestation d'une dizaine de personnes. Ils sont sous le coup d'accusations de vol à main armée, enlèvement, possession d'arme, utilisation de fausse identité et association criminelle en rapport avec le vol à main armée.

Kim Kardashian a arrêté le tournage de son émission familiale après l'événement. Toutefois, sa mère Kris Jenner a révélé que parler de son braquage avait été thérapeutique. «Je m'étouffe juste en y pensant, en en parlant. C'est remarquable d'écouter Kim raconter son histoire, et elle le fait parce qu'elle pense que ça peut nous donner un peu plus conscience des choses, parce que ça a changé la façon dont nous vivons nos vies», a expliqué la mère de Kim Kardashian sur plateau d'Ellen DeGeneres.