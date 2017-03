Cet ex-académicien nous présente son fils!

14-03-2017 | 12h58

William Deslauriers est désormais papa!

L'ex-académicien de l'édition 2009 a partagé lundi une photo de son fils, prénommé Auguste, sur Facebook.

«Je vous présente Auguste. Beau gros bébé de 8lbs. Maman se porte à merveille. Le plus bel accord de ma vie. "Cause now baby, we are 3"», a écrit l'interprète de Je lève mon verre.

Le chanteur de 26 ans avait annoncé en septembre que lui et sa conjointe attendaient un enfant. Il est marié à Annabelle Mercier-Fillion depuis 2013, mais partage la vie de son amoureuse depuis déjà 12 ans!