La vie amoureuse de Jennifer Lopez en 7 dates

13-03-2017 | 14h51

Splash News a décidé de passer en revue les différents hommes qui ont partagé la vie de Jennifer Lopez. La chanteuse de 47 ans serait désormais en couple avec le joueur de baseball Alex Rodriguez. Mais avant de tomber dans les bras de A-Rod, l'interprète de On the Floor s'est mariée trois fois et a eu de nombreux amoureux très connus.

1997

Avant de connaître du succès, Jennifer Lopez a été mariée à Noa, un serveur cubain, durant un an entre 1997 et 1998.

1999

L'interprète de If You had My Love est sortie avec le rappeur Puff Daddy. Ce «bad boy», qui a pour vrai nom Sean John Combs, a été arrêté pour une agression par arme à feu survenue dans un club de Manhattan en décembre 1999, ce qui aurait contribué à faire éclater le couple.

2000

Jennifer Lopez est tombée amoureuse du danseur Cris Judd pendant qu'ils tournaient le clip de Love Don't Cost a Thing. Ils ont été mariés de 2001 à 2003.

2002

Qui ne se souvient pas du couple surnommé «Bennifer» qu'elle formait avec Ben Affleck entre 2002 et 2004. L'acteur et la chanteuse se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film Gigli et étaient alors l'un des couples les plus médiatisés. Ils se sont fiancés en 2002, mais Ben Affleck a annulé brutalement leur mariage en 2003 et ils se sont séparés l'année d'après.

2004

Jennifer Lopez n'a pas attendu longtemps avant de retrouver l'amour après cet échec amoureux. Peu après s'être séparée de Ben Affleck, elle a commencé à fréquenter le chanteur Marc Anthony qu'elle épousera en juin 2004. Ils ont eu des jumeaux, un garçon et une fille nommés Maximilian et Emme, nés en 2008.

2011

Après sept ans de vie commune, Marc Anthony et Jennifer Lopez annoncent leur divorce. Encore une fois, la belle chanteuse latino-américaine ne reste pas longtemps célibataire et tombe dans les bras du danseur Casper Smart, de 18 ans son cadet. En août 2016, l'interprète de Jenny from the Block finit par laisser tomber le danseur qui, selon les rumeurs, lui aurait été infidèle plus d'une fois.

2016

En décembre, coup de théâtre dans le monde du showbizz: la sexy chanteuse fréquenterait le Canadien Drake, 17 ans plus jeune qu'elle. Pourtant, l'idylle ne semble pas avoir duré longtemps. Jennifer Lopez se concentrerait donc désormais sur Alex Rodriguez!