Mahée Paiement dévoile des photos de son shower de bébé!

13-03-2017 | 10h13

Mahée Paiement a eu droit à un magnifique shower ce week-end pour accueillir son troisième enfant.

Enceinte de 35 semaines, la femme d'affaires a été gâtée: sucreries, gâteaux, ballons et plusieurs cadeaux sont visibles sur les clichés partagés sur son compte Instagram. Et le bleu était à l'honneur puisque la maman est enceinte d'un garçon!

Plusieurs vedettes ont participé au shower dont l'animatrice Josée Boudreault et la chanteuse Andrée Watters.

La belle maman a d'ailleurs tenu à remercier tous ceux qui s'étaient déplacés pour l'occasion: «Merci à mes merveilleuses amies et ma famille pour ce merveilleux après-midi rempli d'amour pour accueillir bientôt notre petit trésor! Un shower pour un troisième bébé je me pensais pas que ça se pouvait!!! Merci tellement! Je suis vraiment touchée, gâtée et bien entourée.»

Mahée Paiement et son conjoint Jean-François Comeau sont déjà parents de la petite Eva, née en 2012, et de Philippe, né en 2015.

Elle continue aussi de gérer ses affaires, soit sa ligne de sacs à main et de parfums, et a ouvert une première boutique Mahée au centre-ville de Montréal en novembre dernier.

Le prénom du bébé à naître n'a pas encore été dévoilé.