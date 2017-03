Miley Cyrus: son père dément le mariage

Billly Ray Cyrus a volé au secours de Miley Cyrus. Une rumeur de mariage entoure la chanteuse depuis que son papa a publié une photo d'elle en robe blanche sur Twitter jeudi dernier.

«Je suis très heureux... que tu sois heureuse @MileyCyrus», avait-il publié pour accompagner le cliché.

Pour de nombreux fans, ça ne voulait dire qu'une chose: Miley Cyrus venait de se marier avec Liam Hemsworth! Mais Billy Ray Cyrus a rapidement mis fin aux rumeurs les plus folles. «Whoa! Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je travaille sur #StillTheKing. Je suis content de voir que vous êtes nombreux à aimer @MileyCyrus autant que moi #happy», a-t-il lancé pour calmer les ardeurs de ses lecteurs, en faisant référence à la série Still the King, dont il tourne actuellement la deuxième saison.

Whoa! Don't jump the gun. Been at work #StillTheKing Glad to see so many love @MileyCyrus the same as I do #happy pic.twitter.com/a6kW20yzPG