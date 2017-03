Jennifer Lopez: week-end en amoureux aux Bahamas

12-03-2017 | 13h11

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont offerts un week-end aux Bahamas. Les deux tourtereaux se sont envolés de Miami vendredi dans un jet privé, direction, l'île des Caraïbes, où ils ont séjourné chez des amis mutuels au Bakers Bay Golf & Ocean Club, une prestigieuse propriété pavillonnaire.

Page Six s'est assuré l'exclusivité d'une photo du couple flirtant sur les docks de la Harbour View Marina, d'où un off-shore les a emmenés à destination. La propriété est très prisée parmi les stars, puisque Reese Witherspoon, Ben Affleck, Michael Jordan, Elle Macpherson ou encore Tom Brady et Gisele Bundchen y séjournent régulièrement.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont commencé à sortir ensemble récemment, mais apparemment, les choses accélèrent vite. «Ils n'en sont qu'au début, mais Jennifer et Alex sont vraiment à fond», a déclaré un témoin à Page Six.

Une autre source a récemment dévoilé à People.com que même si la chanteuse et le joueur de base-ball avaient commencé à se voir il y a quelques semaines, les choses se passaient plutôt bien. «Jennifer a l'air ravie. Il a déjà rencontré sa famille et ça lui plaît beaucoup qu'il soit déjà papa», a confié la source.

Jennifer Lopez a des jumeaux de 9 ans, Max et Emme, qu'elle a eus avec Marc Anthony, alors que de son côté, Alex Rodriguez a une fille de 12 ans, Natasha, et une petite Ella de 8 ans avec son ex-femme, Cynthia Scurtis. Alors qu'on la croyait au bras de Drake récemment, la chanteuse a démenti qu'il y avait quoi que ce soit entre le rappeur et elle.

«Je vais être parfaitement claire. Je ne suis pas avec Drake. Peut-être qu'il suffit que je dise ça», a déclaré Jennifer Lopez cette semaine sur le plateau du Daily Show.