Emma Watson éreintée par la journée des droits des femmes

11-03-2017 | 18h28

Emma Watson a eu l'impression de passer pour une «vieille folle» lors de la journée des droits des femmes. La comédienne a en effet passé sa journée à distribuer des livres dans les rues de New York pour montrer son soutien à l'événement.

Elle possède son propre club de lecteur baptisé Our Shared Shelf, dont elle se sert pour éveiller les gens aux problèmes de l'inégalité des sexes dans le cadre de sa campagne pour l'ONU, HeForShe.

En novembre dernier, elle avait déjà décidé de participer au mouvement Books on the Underground, qui invitait des «fées» à déposer leur livre préféré dans les couloirs du métro londonien, et apparemment, elle a décidé de pousser un peu plus loin l'exercice en l'adaptant aux rues de New York.

À l'occasion de la journée des droits des femmes, de petites «fées» ont donc virevolté dans la mégalopole pour planter des livres ici et là, et Emma Watson a profité de son passage à New York pour la promotion de La Belle et la Bête pour y participer.

Mais le marathon qu'elle a dû courir pour déposer ses livres aux quatre coins de la ville l'a laissée sur les rotules.

«Quand je pose un livre, j'essaie de passer incognito, mais... pour la journée des droits des femmes, on devait s'habiller en rouge, donc je portais une robe bien vive, mais aussi un béret et un pull qui ne l'étaient pas moins, donc j'étais peut-être un peu plus voyante que d'habitude, a-t-elle commenté sur le plateau de Good Morning America. Dans le métro, j'avais l'impression que les gens étaient plongés dans leur monde et ne faisaient pas forcément attention à ce qui se passait. Mais mercredi, dans les lieux publics, on m'a lancé de drôles de regards. Les gens me demandaient, "Mais vous êtes..." et je m'enfuyais. "Salut! À plus!", et je filais au prochain arrêt. J'ai couru comme une dingue toute la journée.»