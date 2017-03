Quand Joe Manganiello traversait le pays pour séduire Sofia Vergara

11-03-2017 | 16h13

Joe Manganiello était prêt à tout pour séduire Sofia Vergara. L'acteur de True Blood a séduit l'actrice de Modern Family peu après qu'elle a quitté son fiancé Nick Loeb, en mai 2014. Le couple n'a pas perdu de temps et s'est fiancé le Noël de cette même année, avant de se marier en Floride, à peine 11 mois plus tard.

L'acteur de 40 ans s'est souvenu du début de leur relation et révèle qu'il était prêt à tout pour charmer celle qui est devenue sa femme - même si cela impliquait de rater le travail.

«J'étais en tournée de presse quand j'ai appris que Sofia était célibataire, se souvient-il pour le Cosmopolitan britannique. J'ai un ami journaliste qui m'a dit qu'elle allait annoncer la nouvelle. J'ai eu son numéro par Jesse Tyler Ferguson (qui joue avec elle dans Modern Family), puis j'ai pris un vol pour la Nouvelle-Orléans, pour l'emmener en rendez-vous.»

Deux ans plus tard, le couple est encore sur un nuage et le comédien reste prêt à tout pour entretenir la flamme, comme il l'a fait pour leur premier anniversaire de mariage en 2016.

«Je lui ai écrit un livre, comme cadeau pour notre premier anniversaire. C'était sur la façon dont on s'est rencontrés, comment on s'est séduits, et ça faisait une quarantaine de pages... J'aime vraiment beaucoup ma femme», dit-il en souriant.

Mais même s'il est casé pour de bon, le beau gosse plait toujours aux fans: on le reconnait souvent pour son rôle torride de stripteaseur surnommé Big Dick Richie, dans les films Magic Mike. D'ailleurs, on lui demande parfois de rompre la monotonie en faisant étalage de ce qu'il a appris lors des tournages, même s'il n'excelle pas spécialement en la matière.

«Les gens me demandent tout le temps de montrer les mouvements que je fais dans Magic Mike, explique-t-il. Je dois leur dire qu'en fait, je ne suis pas stripteaseur. Mais c'est ça qui est cool dans le métier d'acteur - faire un truc qui n'est pas vraiment ce qu'on fait.»