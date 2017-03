Lisa Kudrow apaise les tensions autour d'un invité de Friends

11-03-2017 | 13h51

Lisa Kudrow a désamorcé les tensions après son anecdote sur un comportement sexiste lors du tournage de Friends. Elle rassure: «il n'y a pas eu de crime haineux.»

L'actrice de 53 ans jouait la délirante Pheobe Buffay dans la série à succès. Lors de son passage dans l'émission de télé américaine Watch What Happens Live, mercredi 7 au soir, elle a répondu à des questions posées par des fans par téléphone. L'un d'eux lui a demandé de raconter un souvenir de comportement déplacé lors du tournage.

«J'ai répété sans maquillage presque toute la semaine, et le soir du tournage, coiffée et maquillée, on m'a dit: "Ha ouais... Là, t'es baisable!" a raconté la star. Ça, c'est un comportement déplacé. Je suis allée le dire à Matt LeBlanc, c'est un grand frère.» Lisa Kudrow a refusé de donner l'identité de l'invité, mais sa confidence a enragé les fans.

Elle a donc profité de la première du film d'animation Baby Boss, lundi 6 mars au soir, pour relativiser le scandale. Elle a déclaré à Entertainment Tonight: «(Les gens disent) "Mon Dieu, ce crime de haine abject a eu lieu", mais vous savez, je ne trouve pas que c'est ce qui s'est passé.»

Lisa Kudrow déclare même que la personne a pu prononcer ces paroles parce qu'elle était stressée avant le début du tournage. «J'ai l'impression que cette personne était stressée avant de tourner et qu'elle a essayé d'être drôle, et qu'elle a dit un truc qui m'a mise un peu mal à l'aise, ajoute-t-elle. Et trois minutes plus tard, ça allait.»