Rob Kardashian a peur de perdre la garde de sa fille

11-03-2017 | 13h47

Rob Kardashian aurait demandé conseil à sa sœur Kim Kardashian, apeuré à l'idée de ne plus pouvoir voir librement Dream, sa fille de quatre mois. La star de téléréalité et sa fiancée Blac Chyna ont rompu en février. Le couple vit séparément et ses projets de mariage sont annulés.

Des sources assurent au magazine Heat que le jeune homme au cœur brisé cherche du soutien auprès de sa sœur, alors qu'il craint de perdre la garde de sa fille : Blac Chyna ferait en sorte que le jeune papa voit sa progéniture le moins possible.

«Rob a le cœur brisé et Kim ne supporte pas de le voir retomber en dépression, assure la source au magazine britannique. Elle lui avait parlé de sa réconciliation avec Blac. Elle lui a dit que la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur sa fille, et Rob est d'accord.»

Malgré leurs nombreuses séparations, celle-ci semble bien définitive. Blac Chyna se serait débarrassée de sa bague de fiançailles et on l'a récemment vue très à son aise avec le chanteur Quincy Combs. Rob Kardashian et Blac Chyna sont censés élever leur fille à deux, mais le créateur de chaussettes a peur que les choses changent.

Heureusement, sa grande sœur va mobiliser tout son arsenal judiciaire pour remporter la bataille pour la garde, qui sera menée tôt ou tard. «Kim a proposé en secret de l'aider à mobiliser la meilleure aide judiciaire possible, et à faire tout son possible pour prouver qu'il est un père responsable, assure la source. Rob apprécie vraiment, car il dit que son pire cauchemar, c'est l'idée d'être gardé loin de son bébé.»

Avant leur séparation en février, les deux parents s'étaient déjà quittés en décembre. Rob Kardashian et Blac Chyna avaient même documenté leur séparation sur les réseaux sociaux.

La jeune femme avait dit à ses fans sur Instagram qu'elle avait quitté son compagnon et emmené sa fille avec elle, sous-entendant qu'il était derrière une cyber-attaque sur ses réseaux sociaux, suite à laquelle du contenu privé avait fuité. Blac Chyna aurait voulu mettre un terme à sa relation avec Rob Kardashian à cause des nombreux problèmes de ce dernier.

«Ils se sont séparés il y a quelque temps. Les projets de mariage sont à l'eau, disait une source proche de Rob Kardashian à People.com, le mois dernier. Ils essaient tous les deux d'être matures face à cette situation. C'était moins mélodramatique, cette fois.»