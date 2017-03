Montage photo: Mariana Mazza réagit

10-03-2017 | 18h13

Mariana Mazza a réagi vendredi aux commentaires des internautes qui se disaient offusqués par un montage photo qu'elle avait réalisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

L'humoriste a indiqué qu'elle n'avait «pas voulu provoquer ni choquer les gens». Elle estime que les commentaires sont allés «bien trop loin pour rien».

Elle en a profité pour dénoncer ceux qui l'avaient insultée: «Faire des excuses sur la place publique c'est une chose. Se faire insulter sur la place publique c'est une chose. Mais me faire traiter de raciste. Man. Non. Je suis fière de mes racines et fière de vivre dans une société diversifiée.»

«J'ai voulu, pour une des rares fois, exprimer mon appui pour toutes ses communautés, ses femmes et ses humains qui se battent jour après jour ...mais visiblement ce n'est jamais assez.

Est-ce que les photos ont plu ? Pas à tous», a-t-elle écrit.

Rappelons que le montage photo a suscité de nombreux commentaires dont beaucoup étaient positifs, d'autres négatifs.