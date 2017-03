Cérémonies touchantes pour les proches de Corno et Guy Corneau

Andréanne Larouche 10-03-2017 | 00h54

SAGUENAY - Les proches et les admirateurs de la peintre Corno et de son frère, le psychanalyste Guy Corneau, se sont recueillis jeudi à Saguenay.

En décembre dernier, Joanne Corneau a perdu son combat contre le cancer. À peine deux semaines plus tard, son frère Guy était à son tour emporté par la maladie.



Leurs proches, plongés dans le deuil, ont eu l'occasion de se recueillir à la Résidence funéraire Gravel & fils à Saguenay.



«Perdre des amis, c'est toujours triste, a confié un ami de la famille, Michel-Gab Tremblay. En perdre deux d'un coup comme ça... C'est quand même assez fulgurant.»



La cérémonie a été teintée de dizaines de messages d'amour envers l'illustre peintre, dont les toiles ont fait le tour du monde, ainsi qu'envers le célèbre psychanalyste, auteur et homme de théâtre.



«Guy... d'une lucidité exceptionnelle. Joanne... d'un «guts» à faire peur dans ses toiles! J'ai quelques toiles d'elle et je suis très fier d'avoir connu cette famille. (...) Je crois qu'ils ont marqué le Québec à leur façon», a ajouté M. Tremblay.



«Ce sont des êtres qui ont fait beaucoup de bien, a aussi souligné une petite cousine des deux disparus, Azilda Corneau. Joanne par sa peinture, mais Guy a apporté beaucoup aussi. Il a souffert parce qu'il a eu un gros cancer, mais il a su partager son ressenti avec les autres.»



Avec des personnalités aussi marquantes et d'innombrables œuvres en héritage, le nom de Corneau n'est pas près de s'effacer.



La maison funéraire ouvrira ses portes à nouveau vendredi pour ceux qui ont besoin de se recueillir. Samedi, les funérailles de ces deux grands seront célébrées lors d'une cérémonie privée.