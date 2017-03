Mariana Mazza: un montage photo crée un malaise sur Facebook

09-03-2017 | 11h30

Certains internautes ont exprimé leur malaise par rapport à un montage photo partagé par Mariana Mazza mercredi à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

L'humoriste reconnue pour son franc parlé a publié sur Facebook un montage de neuf photos où on voit son visage et ses cheveux modifiés pour représenter différentes cultures: elle peut avoir les cheveux roux, blonds ou noirs, des tresses, un hijab, un bandeau, des yeux bridés, etc.

Elle a également écrit un message pour expliquer le concept: «Je suis moi, mais nous sommes. Vive la diversité! Bonne journée internationale des femmes. Je vous aime toutes autant que vous êtes...mais en amie là..... Xxxxx.»

On comprend donc que l'humoriste a voulu célébrer la diversité des femmes dans la société. Sauf que son geste n'a pas été apprécié par tous ses fans. Certains dénoncent notamment l'utilisation du «black face» ou du «yellow face», des méthodes qui consistent à se maquiller de manière stérétypée en une personne noire ou asiatique.

Une internaute du nom de Cam Garon a entre autres commenté que «je comprend le principe de la photo, mais j'aurais préféré que tu prennes des femmes de partout dans le monde ayant des origines africaine, occidentale, autochtones et autres. Je comprend cette blague et le principe, mais je suis mal à l'aise de voir cela, car des principes commes le black face, yellow face (l'image asiatique) , le port du voile peuvent être irrespectueux pour plusieurs communauté malgré que ce n'était pas de mauvaises intentions, elle font rappeler un triste passé et comment les femmes de couleurs sont stéréotypé de cette façon.»

Plusieurs autres ont réagi en exprimant leur malaise sur le concept, indiquant que celui-ci était «caricatural», «maladroit» et qu'il pouvait être mal interprété par certains.

Toutefois, d'autres internautes ont indiqué «avoir compris» l'intention de l'humoriste. «Je crois qu'elle voulait juste montrer qu'au fond, nous sommes toutes les mêmes et que nous faisons partie d'un tout. C'est pour ça qu'elle s'est utilisée elle-même pour représenter d'autres origines», a commenté une internaute du nom de Marie-Ève.

La principale intéressée a d'ailleurs essayé de calmer le jeu à quelques reprises à travers les commentaires: «Il y a une autochtone, une africaine. Il es où le problème?» Ou encore: «Est ce que je peux specifier que je suis d'origine libanaise et uruguayenne. Alors arrêtez l'argument : tu comprends pas ma realité», a-t-elle écrit.