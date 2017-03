Un divorce compliqué pour Scarlett Johansson

09-03-2017 | 10h58

Le mari de Scarlett Johansson, dont elle est séparée depuis l'été dernier, lui demande de retirer sa demande de divorce, a rapporté People. La star d'Avengers veut mettre un terme à ses deux ans de mariage avec Romain Dauriac et cette semaine, elle a déposé une demande devant la justice.

Mercredi, elle sortait un communiqué demandant à ce qu'on respecte sa vie privée, mais il semblerait que le Français ne s'attendait pas à ce que sa femme, dont il est séparé depuis l'été 2016, demande le divorce.

Il lui a demandé de «retirer» sa demande et de revenir à la «table des négociations» pour discuter notamment du sort de leur fille, Rose Dorothy. «C'est en fait très dommage, surtout pour notre fille, que Scarlett ait fait une demande à la cour, et qu'elle expose nos différences personnelles en public, écrit-il dans un communiqué publié par People. Je la supplie de retirer sa demande au plus vite et de revenir, même si cela est très gênant, à la table des négociations. Nous sommes les parents d'une merveilleuse fille qu'on continuera à élever ensemble pendant de nombreuses années, nous partagerons ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire.»

L'avocat du journaliste français, Hal Mayerson, reconnaît que la demande de divorce de l'actrice l'a abasourdi. «Nous avons été choqués qu'ils aient rempli ces documents officiels, ajoute-t-il. On négociait des informations pertinentes pour Rose, et aussi des questions économiques, donc nous avons été choqués quand ils ont fait ça.»

De son côté, Scarlett Johansson a déclaré qu'elle voulait que les détails de son divorce restent loin de l'oeil du public. «En tant que mère dévouée et que personne discrète sur sa vie privée, et complètement consciente que ma fille sera un jour capable de lire des informations la concernant, je voudrais dire que je ne commenterai jamais la dissolution de mon mariage», pouvait-on lire dans ce document.