Rupture pour Pénélope McQuade

09-03-2017 | 09h33

Le cœur de Pénélope McQuade est à prendre. Depuis peu, l'animatrice du talk-show Les échangistes n'est plus en couple, apprend-on dans la plus récente édition du magazine Échos Vedettes.

La nouvelle célibataire - qui entretenait une relation avec Marc-André Laporte, professionnel en marketing, depuis 2013 - vit par contre très bien avec cette situation.

«Je n'ai plus de chum. C'est relativement récent, mais c'est un état confortable et convenable. Ça me convient tout à fait», a précisé Pénélope McQuade.

De 2009 à 2012, cette dernière a également entretenu une relation amoureuse avec l'humoriste Martin Perizzolo, vedette des publicités des Fromages d'ici.

Attendue le 3 avril prochain à la barre des Échangistes pour une deuxième saison, Pénélope McQuade fera aussi de la radio à l'automne, sur les ondes d'ICI Musique, les dimanches.