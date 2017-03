Journée des femmes: le message inspirant de Maripier Morin

08-03-2017 | 10h41

Maripier Morin a profité de la Journée internationale des femmes mercredi pour partager un message à la fois touchant et inspirant afin de remercier toutes celles qui se sont battues pour l'égalité homme-femme, mais également celles qui l'inspirent à devenir une meilleure personne au quotidien.

L'animatrice de 30 ans commence son message en écrivant «j'aimerais remercier toutes ces femmes qui se sont battue durant des centaines d'années pour que nous ayons des droits et que nous soyons traitée d'égale à égale. Toutes les batailles ne sont pas encore gagné mais c'est maintenant à nous de poursuivre leur travaille».

Puis, celle qui est à la barre du talkshow Maripier! à Z télé poursuit en nommant toutes les femmes de son entourage qui sont et ont été importantes dans sa vie: sa mère, sa marraine, sa tante, ses grand-mères et plusieurs autres.

«À ma mère sans qui je ne serais pas l'ombre de moi de ce que je suis devenue. À ma marraine de m'avoir inculqué sa fougue, à ma tante Sonia de m'avoir aimé comme si j'étais sa fille, à mes Grand-Maman Anna et Simone de nous avoir donné l'exemple de ce qu'une femme travaillante et fière doit être. À Dannie, qui me prouve qu'il n'y à pas d'âge pour décider de vivre la meilleure vie possible, À Mylen qui est l'exemple parfait de la mère et épouse dévouée tout en étant une femme d'affaires redoutable. À Amelie qui est la preuve vivante que le bonheur commence par soi, à Cindy pour qui relever des défis semble être une seconde nature. À Vero, qui m'a prouvé que devenir mère était la plus belle chose du monde. À Carla de me montrer que le pardon et l'amour viennent à bout de tout. À Teresa d'être elle tout simplement.»

Gageons que ce message saura inspirer de nombreuses fans de Maripier Morin!