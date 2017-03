Lady Gaga et son amoureux vus en train de s'embrasser!

08-03-2017 | 07h54

Il ne fait plus aucun doute: Lady Gaga est bel et bien en couple avec son gérant Christian Carino. Dans une photo obtenue par E! News, on peut voir Lady Gaga embrasser avec passion le nouvel homme de sa vie, même si les tourtereaux n'ont jamais confirmé officiellement qu'ils se fréquentent.

Depuis février dernier, des rumeurs faisaient déjà état de leur relation alors que Christian Carino avait rejoint la star à la soirée qui avait lieu après la cérémonie des Grammys. Mais jusqu'à présent, aucune image n'avait confirmé cette idylle. En plus de cette photo, une autre image montre le couple en train de se tenir la main en attendant qu'un voiturier amène leur voiture. Si on ne connaît pas les raisons exactes de leur présence dans cet hôtel, E! News indique que les stars Dylan McDermott, Christina Aguilera et le designer de mode Tommy Hilfiger ont aussi été vues dans les environs au même moment.

C'est la toute première fois que Lady Gaga se remet en couple après sa séparation avec son ex-fiancé Taylor Kinney en juillet dernier. Mais au cours d'une interview avec Ryan Seacrest en février, elle avait déjà laissé entendre qu'un nouvel homme était entré dans sa vie. Quand l'animateur lui avait demandé si elle avait reçu l'aide d'une personne chère à son coeur pour l'organisation de son spectacle du Super Bowl, elle avait indiqué de manière coquette: «je ne sais pas». Après avoir lâché un rire nerveux elle avait ensuite indiqué: «Vous savez, je ne parle pas vraiment de ma vie sentimentale Ryan! Vous me faites rougir! Je suis rouge et ça ne va pas avec mes vêtements».

On attend de voir si Christian Carino accompagnera Lady Gaga au festival de Coachella. La chanteuse a récemment confirmé qu'elle allait remplacer Beyoncé, enceinte de jumeaux, pour le concert principal de l'événement californien qui se tiendra en avril prochain.