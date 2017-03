Le prince Harry torse nu en Jamaïque

Le prince Harry a pris un bain de soleil en Jamaïque ce week-end où il se trouvait avec son amoureuse Meghan Markle.

Le couple a passé un séjour sur cette île des Caraïbes pour célébrer le mariage du meilleur ami de Harry, Tom Inskip.

TMZ a d'ailleurs partagé quelques images du frère du prince William torse nu à la plage.

Des images de l'actrice américaine et du prince britannique durant la réception ont également été diffusées par le Daily Mail.

Prince Harry and Meghan Markle: the REAL story of their romantic Jamaican reunion https://t.co/bCEGT41VvY pic.twitter.com/2UMW7QLHgr