Jason Statham admire Sylvester Stallone

05-03-2017 | 13h40

Pour Jason Statham, Sylvester Stallone est une source d'inspiration pour l'entraînement: le vétéran du cinéma garde une pêche d'enfer, alors qu'il a 70 ans.

L'acteur du Transporteur approche quant à lui de la cinquantaine, qu'il franchira en juillet. Mais vieillir ne l'empêche pas de faire du sport, et il est plus en forme que jamais. Jason Statham va également devenir papa pour la première fois avec sa fiancée, Rosie Huntington-Whiteley.

Il s'inspire de la star de Rocky qui maintient un style de vie équilibré malgré les années et il compte bien faire de même. «Je me déplace mieux qu'avant. Je me sens assez agile, assure l'acteur au magazine Men's Health. Tout vient de là : s'entraîner, manger, dormir... Tout ça a un impact déterminant sur comment on se sent. Et je suis meilleur dans tous ces domaines. Syl Stallone a 20 ans de plus que moi et il a toujours l'air en forme, donc il fait partie de ceux qui m'inspirent.»

Et Jason Statham insiste sur le fait qu'il a encore beaucoup à apprendre de son camarade de The Expendables, sur Hollywood en général.

L'acteur de 49 ans explique: «Il est très sûr de lui, il a une bonne vision de la manière dont les choses vont se dérouler. Il ne travaille pas à partir d'un livre, et il n'a pas appris ça dans une école de cinéma. C'est Rocky. Voilà à quoi il ressemble. Tout ce qu'il fait, il semble le faire avec une aisance naturelle. Et comme dans tout corps de métier, quand on voit quelqu'un faire son truc si bien, on devient une éponge. On aspire tout.»