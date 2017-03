Katy Perry se fait remarquer avec Ellie Goulding

05-03-2017 | 13h32

Katy Perry a fait la fête avec Ellie Goulding après sa performance aux BRIT Awards, prenant ainsi la place de sa rivale,Taylor Swift.

Selon le magazine Heat, la chanteuse du hit Roar, qui s'est récemment décolorée, aurait déroulé le tapis rouge à la copine de Taylor Swift. Elle aurait invité Ellie Goulding dans son espace VIP, pour discuter et danser avec elle.

La chanteuse de Army est amie depuis des années avec Taylor Swift: elle apparaissait même dans le clip de Bad Blood de l'Américaine et elle avait fait sa première partie lors d'un concert à Hyde Park, en 2015.

Mais on ne les a plus vues ensemble depuis des mois. «Ça fait des lustres qu'elles ne trainent plus ensemble - je crois que Taylor n'apprécie pas qu'Ellie soit restée proche d'Adam (Calvin Harris, l'ex de Taylor Swift), avance une source au magazine britannique. Mais je pense quand même que Tay ne va pas aimer voir ces images d'Ellie avec Katy.»

Les deux popstars américaines sont embrouillées depuis 2014: Taylor Swift avouait alors dans une interview que son tube, Bad Blood, parlait d'une rivale qui «lui avait volé ses danseurs», et qui serait Katy Perry.

La chanteuse de Fireworks avait contre-attaqué en tweetant une référence au film Lolita malgré moi: «Beware the Regina George in sheep's clothing (Attention à la reine George déguisée en agneau)». Une remarque qui avait suscité l'ire des fans sur la toile.

D'après la source, le rapprochement entre Katy Perry et Ellie Goulding n'est pas dû au hasard: les deux chanteuses sont de plus en plus proches depuis qu'elles se sont rencontrées à Los Angeles. «Elles ont beaucoup d'amis en commun et Ellie s'entend bien avec le copain de Katy, Orlando Bloom (dont elle est aujourd'hui séparée)», assure la source.

Ellie Goulding n'est pas la seule amie de Taylor Swift avec qui Katy Perry discute. Elle a profité de son passage à Londres pour rencontrer Ed Sheeran, un très bon copain de la chanteuse de Shake It Off. Ed Sheeran s'est invité à l'interview de la chanteuse dans l'émission Breakfast Show de Nick Grimshaw sur BBC Radio 1, et les deux ont immédiatement accroché.

Katy Perry a déclaré en plaisantant que le single du jeune homme, Shape of You, empêchait son nouveau titre, Chained to the Rythm, de devenir numéro un.