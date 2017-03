Jennifer Lopez: avec son ex-époux, ils sont mieux en tant qu'amis

04-03-2017 | 13h14

Jennifer Lopez et Marc Anthony ont vécu une belle histoire d'amour avec un mariage de 10 ans entre 2004 et 2014 et dont sont issus les jumeaux, Max et Emme, 9 ans. Depuis leur divorce toutefois, les deux ex-époux restent proches et travaillent même ensemble sur un album entièrement en espagnol.

Cette proximité suscite parfois des rumeurs, ainsi l'année dernière après qu'ils ont partagé un baiser sur la scène des Latin Grammy Awards, certains ont suggéré qu'ils étaient de nouveau ensemble.

Marc Anthony n'a pas calmé les bruits de couloir en annonçant peu après sa rupture avec la top-modèle Shannon de Lima. Pourtant entre eux, c'est bien de l'ordre de l'amitié comme l'a affirmé Jennifer Lopez.

«Vous savez, Marc et moi on est bien là où on est aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble mais bons amis. Nous sommes des parents ensemble, et nous travaillons ensemble sur cet album en espagnol, a dit la star hier sur le plateau de The View. C'est en fait encore mieux pour nous, on se retrouve sur le travail. C'est là où on est vraiment magique, quand on est sur scène ensemble, des trucs comme ça. C'est là où on est bon, et donc on se limite à ça.»

Pour l'instant, il semble que Jennifer Lopez profite de son célibat et surtout de ses enfants. La star jongle entre travail et vie de famille.

«Mes enfants sont tellement grands. C'est dur pour moi de réaliser que ça fait neuf ans qu'ils sont arrivés. (...) Ils vont partout avec moi. Ils sont scolarisés à la maison en ce moment, mais ils demandent à aller à l'école. Donc on gère au jour le jour, comme tout le monde, on essaye de faire au mieux. Ils sont géniaux. Ce sont vraiment deux belles âmes qui m'apportent de la joie tous les jours», a également déclaré Jennifer Lopez