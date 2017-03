Emma Watson porte des boucles d'oreilles faites à partir de bombes

04-03-2017 | 13h03

Emma Watson s'est lancée un défi pour la tournée presse de La Belle et la Bête, porter un maximum de pièces écologiques ou durables. Elle fait entièrement confiance à ses stylistes et ne sait pas toujours exactement ce qu'elle met.

Ainsi, vendredi, sur le plateau d'Elle DeGeneres, Emma Watson a confié qu'elle venait de découvrir que ses boucles d'oreilles avaient été recyclées à partir de bombes.

«Ces boucles d'oreilles viennent de la marque Article 22, elles sont faites à partir de bombes transformées qui datent de la guerre du Vietnam, puis converties en bijoux, a raconté l'actrice. C'est tellement une super idée de transformer quelque chose de si négatif en quelque chose de beau.»

Pour sa tournée presse, Emma Watson se trouve actuellement en Amérique, auparavant, elle est passé par Paris, Londres et la Chine. Elle a également lancé un nouveau compte Instagram pour partager les tenues de la promotion et travaille avec sa styliste Rebecca Corbin-Murray pour le Eco-Age Green Carpet Challenge qui cherche à sensibiliser autour des questions de durabilité, d'éthique et de justice sociale.

Lors de la première du film à Londres, Emma Watson a fait sensation dans une robe bleue, entièrement sourcée d'Emilia Wickstead et réalisée à partir de chutes de tissus.

En légende de la photo de sa tenue postée sur Instagram, l'actrice a écrit: «Ces tissus indésirables ont reçu un nouveau souffle de vie, souvent des quantités irrégulières de surplus ou de fin de ligne ne peuvent être vendus et sont détruits. Cette pièce a été créé dans l'atelier d'Emilia Wickstead à Londres, par une équipe entièrement féminine.»