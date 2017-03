Rob Kardashian: sa photo pour dire au revoir à Dream

03-03-2017 | 16h00

Rob Kardashian a partagé jeudi une adorable photo de sa fille Dream, à qui il doit dire au revoir pour la confier à sa mère Blac Chyna.

Le frère de Kim Kardashian a également écrit un touchant message pour exprimer comment il se sent dans cette épreuve. «Dire au revoir à ma magnifique petite fille...... elle me sourit. Vous voyez comment elle regarde son papa. Je ne peux littéralement jamais en avoir assez de cette fille... Je n'ai jamais ressenti autant d'amour ou de joie au cours de ma vie et elle me rend tellement heureux... Elle va me manquer. Je t'aime bébé Dream.»

Saying bye to my beautiful baby girl ..... she is smiling at me. U see how she looking at her daddy 😍😍 I literally can't get enough of this girl,,, I never felt a love or happiness like this ever in my life and she makes me so happy ,,,about to miss her so much 😓💙 Love You baby Dream☁️ Une publication partagée par ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) le 1 Mars 2017 à 15h12 PST

Selon E! Online, Blac Chyna et Rob Kardashian ne vivent plus ensemble depuis plusieurs semaines. Ils habiteraient dans des maisons séparées et les membres de leur famille ne savent pas vraiment qu'elle est la nature de leur relation.

Rob Kardashian vivrait très mal les disputes et la séparation d'avec sa fiancée et aurait depuis une hygiène de vie très discutable. Il aurait recommencé à fumer de la marijuana et à boire et ne ferait plus aucun exercice.