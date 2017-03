Rod Stewart s'excuse pour avoir simulé une décapitation

03-03-2017 | 15h29

Connu pour sa voix cassée, sa folle chevelure blonde et ses tubes planétaires, Rod Stewart a rarement fait polémique. Mais vendredi le chanteur britannique a été forcé de s'excuser après une vidéo où on le voit simuler une décapitation dans le désert, rappelant les exactions du groupe État islamique (EI).

Le chanteur de Da Ya Think I'm Sexy? figurait dans cette courte vidéo mise en ligne par son épouse et dans laquelle on le voyait faire semblant, d'un geste de la main, de couper la tête d'un ami qu'il tient par les cheveux, agenouillé devant lui dans le sable.

L'artiste de 72 ans a expliqué qu'il n'avait aucune intention d'imiter le groupe jihadiste mais plutôt une scène de la célébrissime série télévisée Le Trône de fer.

«De façon compréhensible, cela a été mal interprété et je présente mes plus sincères excuses à ceux qui ont été offensés», a écrit Rod Stewart dans un communiqué.

Le chanteur a été filmé lors d'un voyage avec des amis et son épouse, Penny Lancaster, au Moyen-Orient. Cette dernière avait publié la courte vidéo sur son compte Instagram peu après avoir mis en ligne une photo du couple visitant une mosquée à Abou Dhabi. Elle a depuis retiré la vidéo.