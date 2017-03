Cette actrice américaine a accouché de son 5e enfant!

Tori Spelling et son mari Dean McDermott on accueilli jeudi leur cinquième enfant.

Le bébé, un garçon, s'appelle Beau Dean McDermott. Il est né à 13 h 48 et pesait 5 lb, 12 oz, a rapporté People.

«Nous sommes aux anges et en amour avec bébé Beau. Il est une bénédiction et ses frères et soeurs sont très heureux de le rencontrer! Nous sommes reconnaissants pour notre belle grande famille en santé», a indiqué la belle maman de 43 ans au magazine américain.

L'actrice a également annoncé la nouvelle sur son fil Twitter: «Nous sommes très excités d'annoncer la naissance du nouveau membre de la famille McDermott. Joignez-vous à nous pour accueillir Beau Dean McDermott», a écrit la star de Beverly Hills 90210.

We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV