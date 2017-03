Gwyneth Paltrow souligne le 40e anniversaire de son ex

03-03-2017 | 10h52

Séparée du père de ses enfants depuis près de trois ans, Gwyneth Paltrow a tout de même pris le temps jeudi de souligner l'anniversaire de Chris Martin sur Instagram.

«BON 40e ANNIVERSAIRE au meilleur papa au monde !!! Nous t'aimons tellement!», a écrit l'actrice en publiant une belle photo de famille avec son ex et leurs deux enfants, Apple et Moses.

HAPPY 40th BIRTHDAY to the best daddy in the world!!! We 💖you so much! Une publication partagée par Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) le 2 Mars 2017 à 8h41 PST

Le chanteur de Coldplay célébrait en effet son 40e anniversaire jeudi. Et même si Gwyneth Paltrow a un nouvel homme dans sa vie depuis près de trois ans, le scénariste et réalisateur Brad Falchuk, elle semble tout de même très attachée à son ex-époux, publiant souvent des photos de lui et de leurs enfants sur Instagram.

#matching #believeinlove Une publication partagée par Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) le 23 Janv. 2017 à 19h57 PST

Toutefois le co-créateur de la série Glee n'est pas laissé en plan, lui qui fêtait mercredi son 46e anniversaire. Gwyneth Paltrow a également souligné l'événement sur son compte Instagram, en écrivant «bonne fête, mon beau» et en publiant une des rares photos d'elle avec son amoureux des dernières années.

Happy birthday, handsome Une publication partagée par Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) le 1 Mars 2017 à 17h55 PST

Le divorce entre le chanteur de Coldplay et la star de Iron Man a été finalisé l'été dernier.