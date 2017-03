Salma Hayek raconte son point de vue sur la gaffe des Oscars

02-03-2017 | 12h33

Salma Hayek était dans les coulisses quand le mauvais film a été annoncé pour l'Oscar du meilleur long-métrage, dimanche soir. Elle a donc vécu de très près le moment où Faye Dunaway a prononcé le titre La La Land (Pour l'amour d'Hollywood) au lieu de Moonlight.

Rencontrée à l'aéroport de Los Angeles, l'actrice de 50 ans a confirmé qu'elle était «choquée comme tout le monde» lorsque la bourde est survenue.

La star de Frida a indiqué qu'elle se trouvait tout près du régisseur lorsque quelqu'un en coulisse s'est rendu compte que les présentateurs, Faye Dunaway et Warren Beatty, détenaient la mauvaise enveloppe entre leurs mains.

«J'ai vu qu'il a entendu dans l'oreillette (que la mauvaise enveloppe avait été donnée aux présentateurs) et il était choqué», a-t-elle précisé.

À Entertainment Tonight, l'actrice mexicaine a précisé que «je me suis rendu compte de tout ça avant que ça arrive. J'ai dit "Que vont-ils faire maintenant"? Et là je l'ai vu aller sur scène (le régisseur). Et là j'ai dit "Oh mon dieu, ils vont le dire!"».

«En fait, j'ai tout vu avant tout le monde et oui c'était choquant, mais excitant et je suis juste contente que les équipes des deux films soient montées sur scène pour célébrer», a-t-elle ajouté.