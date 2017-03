Maripier Morin en larmes en parlant d' Occupation Double

02-03-2017 | 10h45

Maripier Morin a fait vivre un moment d'émotion aux téléspectateurs mercredi soir lors de la diffusion des Enfants de la télé.

La belle animatrice se confiait sur sa sortie de la téléréalité Occupation Double, dans laquelle elle a participé en 2006 alors qu'elle avait 20 ans.

Le retour à la réalité a été très difficile, a avoué celle qui dit avoir été qualifiée comme «la bitch» de la troisième saison. «Quand je suis sortie, j'avais excessivement honte. Je pensais que mes parents allaient me renier, que mes frères n'allaient plus vouloir me parler», a-t-elle dit, ayant peine à retenir ses larmes.

Durant l'émission elle explique que son père, chauffeur d'autobus, et sa mère, enseignante au secondaire, ont aussi dû vivre avec les commentaires négatifs qu'ils entendaient autour d'eux.

Elle a également mentionné une phrase prononcée par sa mère et qui l'a aidée à se relever de cette épreuve. «Ma mère m'a dit "nous on t'aime, et ça, ça va jamais changer". Quand tu sors d'une émission comme ça où tu as l'impression que tout le monde te déteste, c'est juste ça que tu as besoin d'entendre.»

Pour revoir l'émission, rendez-vous sur http://enfantsdelatele.radio-canada.ca/.