Brad Pitt et Jennifer Aniston s'échangent des textos

01-03-2017 | 15h43

Depuis sa rupture avec la mère de ses six enfants, l'acteur Brad Pitt aurait-il trouvé réconfort auprès de son ex-épouse Jennifer Aniston? Selon Page Six, les anciens tourtereaux ont du moins repris contact et s'échangent même des textos.

Pitt a notamment envoyé un SMS le 11 février dernier à la vedette de la série Friends pour son 48e anniversaire.

Une source proche de l'acteur de 53 ans a confirmé au média new-yorkais que les ex «s'envoyaient des SMS et étaient restés en contact, mais qu'il n'y avait rien de plus que ça».

Le magazine Us Weekly a pour sa part rapporté que Brad confiait à Jennifer ses méandres avec Angie pour qui il l'avait quittée en 2005. «Brad lui dit qu'il vit des moments difficiles avec sa rupture, et que tous les deux échangeaient des textos évoquant leur passé.»

Mais une troisième source a insisté sur le fait que Brad n'essayait pas de reconquérir celle à qui le scénariste et acteur Justin Theroux a passé la bague au doigt en 2015. La reprise de contacts entre les deux stars hollywoodiennes qui avaient convolé en justes noces en 2000 n'a rien de romantique à ses dires et se limite à de simples échanges amicaux.