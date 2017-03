Maripier Morin devient porte-parole de la Fondation des étoiles

01-03-2017 | 12h45

Maripier Morin a accepté d'endosser un nouveau rôle auprès des enfants en devenant porte-parole de la Fondation des étoiles.

La grande sœur de la première édition de La Voix Junior veut aider les enfants du Québec à grandir en santé.

«La recherche pédiatrique fait toute la différence, elle joue un rôle primordial dans la vie des enfants malades et de leur famille et c'est ce qui résonne le plus fort en moi», a-t-elle laissé savoir dans un communiqué.

L'animatrice a précisé qu'il faut «faire de la recherche une véritable priorité» afin de permettre aux enfants de guérir.

Depuis sa création il y a 40 ans, la Fondation des étoiles a permis d'amasser près de 70 millions $, somme servant à la financer la recherche pédiatrique pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle des familles concernées.