Katy Perry et Orlando Bloom «en pause»

01-03-2017 | 11h39

Katy Perry et Orlando Bloom font une pause dans leur relation, comme l'ont confirmé leurs représentants respectifs.

La chanteuse de Roar et l'acteur du Seigneur des Anneaux ont commencé à se fréquenter après avoir flirté aux Golden Globes 2016, en janvier dernier, et on les a encore vus ensemble pour la soirée Vanity Fair d'après les Oscars, dimanche 26 février au soir.

Mais les représentants des deux stars ont publié un communiqué étrangement formulé, révélant que leurs clients passaient du temps l'un sans l'autre. «Avant que les rumeurs ou les fausses informations ne se répandent, nous confirmons qu'Orlando et Katy prennent une pause respectueuse et pleine d'amour», peut-on lire. Alors que les deux stars semblaient vraiment prendre du bon temps au début de leur relation, ils ont passé plus de temps l'un sans l'autre récemment, chacun travaillant sur ses propres projets. Orlando Bloom a tourné un film en Chine en novembre dernier et ce mois-ci, il était en Afrique avec l'UNICEF. Katy Perry était quant à elle à Londres, pour se produire lors des BRIT Awards. On ne sait pas si ces emplois du temps surchargés sont à l'origine de leur décision.

Katy Perry et Orlando Bloom sont allés ensemble à la soirée de Vanity Fair, mais plusieurs témoins affirment qu'ils ont passé presque toute la soirée l'un sans l'autre. Une source détaille à People: «Katy n'a pas passé beaucoup de temps avec Orlando. Ils se sont retrouvés pour une photo, mais c'est à peu près tout». Katy Perry avait parlé de son amour pour le comédien quand le couple était allé aux 70 ans de l'UNICEF, au siège des Nations Unies, à New York, en décembre dernier. «Il est ambassadeur de l'UNICEF depuis plus de dix ans et je ne le suis que depuis quelques années, donc il m'a donné quelques tuyaux, disait-elle en souriant. Chacun enseigne quelque chose dans une relation, c'est comme ça que je vois les choses, maintenant, et on s'est appris beaucoup de choses.»

Orlando Bloom n'avait pas non plus tari d'éloges sur sa belle en cette occasion. Il déclarait à Entertainment Tonight: «Elle est incroyable, vous savez, je suis super fier du travail qu'elle fait. C'est une voix qui parle à tellement de monde, et c'est remarquable de la voir soutenir cette cause, et c'est génial qu'on puisse le faire ensemble».

Katy Perry a auparavant été mariée à l'humoriste britannique Russell Brand, et Orlando Bloom a un garçon de 6 ans avec son ex-femme, la top Miranda Kerr.