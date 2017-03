Emma Watson ne prend plus d'égoportraits avec ses fans

Avec Canoe.ca 01-03-2017 | 11h00

Emma Watson a décidé de tirer un trait sur la prise d'égoportraits avec ses fans. En entrevue avec Vanity Fair, elle explique que c'est, selon elle, la «différence entre avoir une vie ou pas».

L'actrice connue dans la saga Harry Potter poursuit en affirmant que «si quelqu'un prend une photo de moi et la publie, en deux secondes tout le monde sait où je suis dans un rayon de 10 mètres. Ils peuvent voir ce que je porte et avec qui je suis. Je ne veux juste pas transmettre ces données de localisation».

La jeune femme de 26 ans raconte aussi avoir eu son lot de problèmes avec des harceleurs et des fans bien trop envahissant. Certains lui ont suggéré de demander conseils à ses aînés, mais Emma Watson estime que la réalité sous les projecteurs a changé, notamment à cause des réseaux sociaux.

«Les gens me disent: "Est-ce que tu as parlé à Jodie Foster ou Natalie Portman? Elles auraient de bons conseils pour toi sur comment grandir sous les projecteurs. Je ne dis pas que c'était plus facile pour elles, mais avec les réseaux sociaux, c'est un tout nouveau monde. Elles ont toutes les deux dit que la technologie avait changé la donne», avoue Emma Watson dans Vanity Fair.

L'actrice, que l'on découvrira dans La Belle et la Bête dès le 17 mars, estime aussi que les fans de Harry Potter son bien spéciaux. Ils seraient plus investis que les autres. «J'ai rencontré des fans qui avaient mon visage tatoué sur le corps. J'ai rencontré des gens qui ont lu Harry Potter alors qu'ils se battaient contre un cancer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le phénomène Harry Potter c'est à part. C'est lié à l'obsession. Pour accepter tout ça, il m'a fallu comprendre que ce n'était pas des circonstances habituelles», a précisé Emma Watson.

L'actrice britannique indique qu'elle accepte de répondre à toutes les questions concernant le populaire sorcier, mais qu'elle refuse les photos avec ses fans. «Je dois soigneusement choisir les moments où j'interagis», affirme-t-elle.