Vidéo comique: Caroline Néron «se donne» sur Shape Of You

27-02-2017 | 12h58

Caroline Néron a le sens du rythme et elle l'a démontré à ses fans en fin de semaine en partageant une vidéo d'elle sur Instagram en train de danser sur la chanson Shape Of You d'Ed Sheeran.

La femme d'affaires, tenant une tasse de café et portant un chapeau et lunettes soleil, se déhanche et semble drôlement s'amuser sur le balcon d'un appartement à Miami. On remarque aussi que la belle de 43 ans est tout simplement sexy dans son pantalon et son haut de bikini.

«Un peu de #edsheeran pour me préparer à ma dernière journée de shoot!», a-t-elle écrit en légende.

Si on se fie aux dernières publications Instagram de l'ex-comédienne et chanteuse, elle semble être de passage à Miami pour des raisons professionnelles. La belle a partagé des photos de son équipe de travail en plus d'indiquer qu'elle participait à des séances de photographie pour sa marque de bijoux Caroline Néron.

Voici d'ailleurs un aperçu des clichés pris au cours des derniers jours sous le beau et chaud soleil de la Floride:

Lundi, la femme d'affaires a toutefois mentionné que son séjour à Miami était terminé. «C'est un "wrap" 🎬 👏👏👏...nous avons travaillé vraiment fort...et surtout eu du FUN!! Je vais pondre un autre projet pour qu'on puisse revenir!!»