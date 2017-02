Drake se fait très plaisir en tournée

Drake ne mégote pas sur la nourriture quand il est en tournée. Mercredi et jeudi, le chanteur était en concert à la Barclaycard Arena de Birmigham en Angleterre et après le show, il a régalé tout le monde avec des énormes hamburgers du restaurant Original Patty Men.

Sur Twitter, l'établissement a posté une photo montrant de nombreux hamburgers emballés, attendant d'être livrés. «Quand @Drake appelle pour une livraison à domicile il ne rigole pas!!», est-il écrit avec le cliché.

When @Drake calls and orders a takeaway. He means business !! pic.twitter.com/yYIDLCElrZ